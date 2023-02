Воїни 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова морської піхоти ВМС ЗСУ на Херсонщині знищили російський зенітно-ракетний комплекс Тор-М2ДТ «Арктика». Про це повідомляє портал «Мілітарний».

Це перше підтверджене знищення рідкісної російської системи протиповітряної оборони, яка в першу чергу призначена для використання в арктичних умовах, вказують аналітики з Ukraine Weapons Tracker.

Система ППО окупантів була уражена біля села Челбурда в Олешківській міській громаді Херсонського району Херсонської області. Нині ця територія знаходиться під тимчасовою окупацією російських загарбників, вказують дослідники OSINT.

На відео видно, що після першого удару, снаряд влучив у передню частину дволанкового гусеничного шасі.

#Ukraine: The first confirmed destruction of an esoteric Russian air defense system- the 9A331MDT Tor-M2DT, intended for use in Arctic environments.



The SAM system was destroyed by the 406th Artillery Brigade along with a DT-30 carrier using M982 Excalibur guided projectiles. pic.twitter.com/JYItQ4yHBl