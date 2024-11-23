Перед повномасштабним вторгненням російське керівництво створило «розстрільні списки» та проводило інструктаж військовим щодо мобільних крематоріїв та масових поховань. Про це розповів начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов 22 листопада.

Буданов наголосив, що військово-політичне керівництво Росії цілеспрямовано вело підготовку до геноциду українців ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. Для цього росіяни підготували «ростральні списки» й проводили інструктажі військовим щодо розташування колективних могил. За даними голови розвідки, до списків мали увійти вчителі української мови, літератури, історії, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники, священники Православної церкви України та інших конфесій, які підтримували Україну, а також громадські й політичні діячі.

Ці інструкції й настанови синхронно втілювались у різних регіонах України, куди вдавалося вторгнутися росіянам.

«Ми бачили жахливі масові злочини проти українських громадян, факти яких стали відомі на весь світ. Звірства підрозділів ВС Росії у Бородянці, Бучі, Гостомелі, Ізюмі, Маріуполі та багатьох інших населених пунктах України показали, що ці однакові та синхронні дії опирались на чіткі доктринальні положення російської геноцидальної політики влади та військового керівництва», – наголосив Буданов.

Нагадаємо, парламентська асамблея ОБСЄ 30 червня ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії Росії проти України, якою визнала дії воєнно-політичного керівництва РФ та її збройних сил під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу.