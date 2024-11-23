Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

За час повномасштабного вторгнення відбулось уже 58 обмінів військовополоненими

У Росії діє система катувань військовополонених, згідно з якою для цього навчають відповідних спеціалістів. Про це у суботу, 23 листопада, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Дослідження ООН показали, що понад 95% звільнених із російського полону військовослужбовців піддавались тортурам. У більшості випадків катували бійців не для отримання інформації, а для того, щоб принизити їхню гідність.

За словами Юсова, у росіян діє ціла система катувань за яку відповідають окремі люди.

«Так готують окремих «спеціалістів» – види тортур описані, і по них вчаться. Це те, що не може собі уявити будь-який представник західної цивілізованої країни», – розповів він.

При цьому представник розвідки наголосив, що структури, які відповідальні за моніторинг дотримання і захист Женевських конвенцій і гуманітарного права, фактично не працюють.

До слова, за час повномасштабного вторгнення відбулось уже 58 обмінів, під час яких додому вдалося повернути майже 4 тис. українців.

Розстріл українських військовополонених

Нагадаємо, 20 листопада пресслужба Донецької обласної прокуратури повідомила, що російські солдати вчергове здійснили воєнні злочини, розстрілявши полонених бійців Збройних сил України на Покровському та Курському напрямках.

22 листопада стало відомо про страту ще п’ятьох бійців Збройних сил України поблизу Вугледару на Донеччині. У Генпрокуратурі того дня повідомили, що правоохоронці розслідують страти щонайменше 109 військовополонених українців у 2024 році.