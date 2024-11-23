Литовську допомогу спрямують зокрема на проєкт «Паляниця»

Україна та Литва у суботу, 23 листопада, підписали угоду, в рамках якої литовці спрямують 10 млн євро на виробництво української далекобійної зброї. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Меморандум підписали 23 листопада у Вільнюсі міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас. Цим документом країни досягли взаєморозуміння щодо створення механізму підтримки сил безпеки і оборони України через внески в українську оборонну промисловість. За словами Умєрова, це відкриває нові можливості для литовських інвестицій в український ОПК і сприятиме розширенню стратегічного партнерства між країнами.

Наразі у рамках довгострокової угоди Литва уже погодила перший транш у розмірі 10 млн євро. Ці гроші спрямують на виробництво української далекобійної зброї, зокрема проєкту «Паляниця».

«Литовська сторона вже працює над фіналізацією бюрократичних процедур, перший транш на підтримку українських DeepStrike буде перераховано найближчим часом», – додав міністр оборони України.

Допомога Україні від Литви

Нагадаємо, наприкінці жовтня Литва оголосила про інвестування 10 млн євро у виробництво української ракети-дрона «Паляниця». Фінансування відбуватиметься прямо до виробника озброєння за прикладом «данської моделі».

Україна та Литва 4 листопада підписали меморандум про співпрацю у сфері оборонної промисловості, який передбачає спільне виробництво дронів та іншого оборонного обладнання.

6 листопада литовський Кабмін вніс до сейму законопроєкт, який надасть можливість країні організовувати закупівлю зброї категорії А для України.