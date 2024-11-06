Литовський Кабмін вніс до сейму законопроєкт, який надасть можливість країні організовувати закупівлю зброї категорії А для України. Про це 6 листопада повідомило Delfi.

«Кабмін вніс поправки до закону про контроль над зброєю та боєприпасами спрямовані на створення винятку для установ державного управління Литви щодо придбання зброї категорії А, аксесуарів до зброї та боєприпасів», – йдеться у повідомленні.

Поправки до закону призначені для Центрального агентства управління проєктами, яке сприяє реалізації спільних проєктів підтримки Європейського Союзу для України та проводить процедури державних закупівель.

Наразі агентство не може виступати посередником під час укладання угод купівлі-продажу зброї категорії А та втрачає будь-яку можливість реалізувати частину європейських проєктів, призначених для України.

Міністерство внутрішніх справ наголошує, що поправки створять умови для того, щоб литовські установи стали більш конкурентоспроможними на міжнародному ринку, конкуруючи з установами інших країн Євросоюзу за реалізацію аналогічних проєктів підтримки.

Нагадаємо, 4 листопада Україна та Литва підписали меморандум про співпрацю у сфері оборонної промисловості. Країни спільно вироблятимуть дрони та інше оборонне обладнання.

Крім цього, Литва профінансує виробництво українських ракет-дронів «Паляниця», інвестувавши 10 млн євро.