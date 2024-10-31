З початку повномасштабної війни Литва передала Україні військову підтримку на понад 705 млн євро

Литва передала Україні нову партію військової допомоги, зокрема, снаряди, міномети та генератори. Про це Міноборони Литви повідомило 30 жовтня.

В оборонному відомстві наголосили, що Литва продовжує підтримувати Україну. Цього тижня країна передала важливу військову підтримку, зокрема, генератори, боєприпаси, міномети, щоб Збройні сили були добре оснащені для боротьби з росіянами взимку.

З початку повномасштабного вторгення Росії Литва надала Україні військову допомогу на понад 705 млн євро. У 2024 році країна передала:

155-мм артснаряди,

бронетранспортери M113,

системи захисту від дронів,

зимове спорядження та теплий одяг,

боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf,

системи дистанційного підриву RISE-1,

генератори,

складні ліжка.

Допомога Україні від Литви

Уряд Литви 23 жовтня погодив виділити Україні 1 млн євро на реалізацію проєкту «Фонд підтримки інтеграції України до ЄС», який фінансує Європейська комісія.

Крім цього, країна вкладе гроші у виробництво українських ракет-дронів «Паляниця», інвестувавши 10 млн євро.

Також у жовтні Міністерство економіки та інновацій Литви й українська компанія підписали меморандум щодо співпраці у будівництві заводу з виробництва вибухових речовин нового покоління RDX у Литві. Очікується, що будівельні роботи розпочнуться у 2025 році.