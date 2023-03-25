Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що останніми днями на Бахмутському напрямку зменшилася кількість боєзіткнень, але заяви британської розвідки про виснаження російських військ під Бахмутом потребують уточнення.

В ефірі телемарафону Череватого попросили прокоментувати дані британської розвідки, яка заявила, що штурм російськими військами Бахмута значною мірою зупинився, що насамперед є наслідком значного виснаження сил окупантів.

«Це ще потребує аналізу. Але останні три дні показують, що сьогодні на Бахмутському напрямку було 18 боєзіткнень, ще недавно їх було від 30 до 50. Але це потребує детальнішого аналізу і, я думаю, найближчий тиждень це покаже.Поки що Бахмут залишається епіцентром бойових дій, напрямком головного удару противника», – заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Череватий повідомив, що за поточну добу противник на Бахмутському напрямку 178 разів відкривав артилерійський вогонь, відбулося 18 боєзіткнень і 5 авіаударів.

Тільки в районі самого міста Бахмут відбулося 40 обстрілів і 16 боєзіткнень, 182 окупанта було знищено й 218 зазнали поранень.