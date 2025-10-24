Протяжність Торського становить майже 9 км

Бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» зачистили від російських окупантів село Торське на Лиманському напрямку. Під час штурмових дій військові знищили до сотні російських окупантів. Про це повідомила пресслужба полку в соцмережах 24 жовтня.

«Окупанти затягувалися в село з мінімумом БК. Сиділи по підвалах без води та їжі. Зараз у Торському – український прапор», – зазначили військові.

Військовослужбовець з позивним «Скай» розповів, що під час операції українські бійці працювали поетапно розділивши населений пункт, протяжністю майже 9 км, на зони.

Спочатку штурмові групи виявляли ворога, коригували вогонь і просувалися для зачистки території. Вони закріплялись в будинках, де чекали на союзників.

Зауважимо, на мапі DeepState село Торське наразі позначене як частково окуповане. Це може бути пов’язане з тим, що зміни на мапі з’являються з затримкою.

Нагадаємо, 22 жовтня стало відомо, що Сили оборони звільнили село Кучерів Яр на Донеччині та захопили десятки полонених. Бійці 132-го розвідувального батальйону ДШВ встановили у селі український прапор.