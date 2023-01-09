Вчитель фізкультури з Хмельниччини, якого звільнили за прогули кількох онлайн-уроків, через суд поновився на роботі. Педагог пояснив, що не проводив заняття під час повітряних тривог і мав проблеми зі зв’язком. Також вчитель стверджував, що директор ліцею відправив йому наказ про звільнення у Viber. Суд визнав звільнення вчителя незаконним та зобов’язав керівництво ліцею виплатити педагогу понад 28 тис. грн зарплати, яку він не отримав під час вимушеного прогулу.

Як у понеділок, 9 січня, повідомила прес-служба Хмельницького апеляційного суду, вчитель працював у ліцеї із 2001 року. Інцидент з прогулом онлайн-уроків з фізкультури стався у квітні 2022 року.

«29 квітня 2022 року директор навчального закладу надіслав учителю лист у Viber з повідомленням про звільнення. Попри те, що був на лікарняному, вчитель пішов до ліцею, аби дізнатися причину. У відповідь йому дали два накази про оголошення догани: одна – за те, що не заповнив журнали, друга – що 25-27 квітня 2022 року не проводив дистанційні уроки з фізкультури», – йдеться у повідомленні.

У суді вчитель стверджував, що у ці дні були повітряні тривоги, під час яких занять він не проводить. Крім цього, 27 квітня у нього вийшов з ладу телефон й не було інших засобів зв’язку для проведення занять онлайн, до того ж у кінці дня він захворів і з наступного – пішов на лікарняний. 9 травня без будь-яких пояснень йому оголосили другий наказ про звільнення. Підставою вказали прогул, але без пояснення його суті, дати та часу.

Летичівський районний суд позов вчителя задовольнив частково: визнав незаконними та скасував накази про оголошення двох доган і про звільнення, поновив його на посаді вчителя фізичної культури ліцею з 10 травня 2022 року та стягнув з ліцею 28 тис. грн – середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Ліцей оскаржив рішення до апеляційного суду – просив відмовити у позові, наполягаючи на тому, що вчитель вчинив дисциплінарні проступки, тому йому оголосили догани й звільнили законно. Проте, Хмельницький апеляційний суд визнав звільнення вчителя незаконним, зауваживши, що адміністрація ліцею не перевірила спроможність забезпечувати належне ведення журналу, зважаючи на обмежений доступ до приміщень ліцею вчителів під час воєнного стану.