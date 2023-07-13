На Львівщині мотоцикліст наїхав на пішохода, внаслідок чого пенсіонер із важкими травмами опинився в реанімації.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась 12 липня вранці в селі Волосянка Стрийського району. 17-річний хлопець за кермом мотоцикла Shineray наїхав на 68-річного пішохода. Чоловіка з важкими травмами госпіталізували в реанімацію.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене хлопцю загрожує до 3 років позбавлення волі.