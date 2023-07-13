17-річний мотоцикліст важко травмував пенсіонера у Волосянці
68-річного чоловіка госпіталізували в реанімацію
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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На Львівщині мотоцикліст наїхав на пішохода, внаслідок чого пенсіонер із важкими травмами опинився в реанімації.
Як повідомили в поліції, ДТП трапилась 12 липня вранці в селі Волосянка Стрийського району. 17-річний хлопець за кермом мотоцикла Shineray наїхав на 68-річного пішохода. Чоловіка з важкими травмами госпіталізували в реанімацію.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене хлопцю загрожує до 3 років позбавлення волі.
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