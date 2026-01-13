Наслідки російського обстрілу Києва 31 липня 2025 року

У 2025 році в Україні загинула найбільша кількість цивільних людей від початку повномасштабного вторгнення Росії – понад 2,5 тис. Про це йдеться у доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, що опублікована у понеділок, 12 січня.

За даними ООН, у 2025 році російських обстрілів загинули щонайменше 2 514 цивільних людей. Ще 12 142 – отримали поранення різного ступеня тяжкості. При цьому, наголошують в ООН, кількість загиблих і поранених цивільних у 2025 році була на 31% вищою, ніж у 2024 році, і на 70% перевищила кількість втрат у 2023 році. Голова моніторингової місії ООН зауважив, що зростання кількості жертв серед цивільного населення зумовлена не лише збільшенням інтенсивності бойових дій, а й частішим застосуванням Росією далекобійної зброї. Також в ООН зазначили, що найбільша кількість загиблих у прифронтових населених пунктах – 63% від усіх втрат у 2025 році, з них 45% – віком від 60 років.

ООН звернула увагу, що з жовтня 2025 року Росія збільшила кількість атак на енергетичну інфраструктуру всієї України, що спричинили відключення електроенергії. Моніторингова місія наголошує, що такі дії російської армії у поєднанні зі складними погодними умовами наражають цивільне населення України на додатковий ризик.

«Різке зростання кількості ударів із застосуванням далекобійної зброї та ураження національної енергетичної інфраструктури України означають, що наслідки війни тепер відчутні для цивільних осіб далеко за межами прифронтових районів. За температури до мінус 15 градусів за Цельсієм перебої з електропостачанням, водою й опаленням наражають цивільних осіб по всій країні на підвищений ризик», – йдеться у доповіді Моніторингової місії ООН.

Нагадаємо, ООН повідомляла, що у червні 2025 року внаслідок російських обстрілів загинула найбільша кількість цивільних людей за час повномасштабного вторгнення – 232 людини, ще 1343 – отримали поранення.

Ще раніше, 6 квітня 2025 року, верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк повідомив, що російська атака на Кривий Ріг (4 квітня 2025 року) одномоментно забрала найбільшу кількість дитячих життів від початку повномасштабного вторгнення. Внаслідок російського удару по житловому кварталу загинули 20 людей, з них 9 – діти.