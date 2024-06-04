Смертельна аварія у селі Бальківці сталася вранці 1 листопада 2023 року

Волочиський районний суд виніс вирок 20-річному водію ВАЗ 2108, який збив на смерть 37-річну жінку. За скоєне обвинуваченому призначили два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 31 травня, аварія у селі Бальківці Волочиської громади сталася вранці 1 листопада 2023 року. Сергій Береза, який керував автомобілем ВАЗ 2108, на заокругленій ділянці дороги втратив контроль над транспортним засобом і з’їхав на узбіччя, де йшла 37-річна жінка. У результаті жінка отримала важкі травми, від яких того ж дня померла у реанімації.

У суді Сергій Береза свою вину визнав і розкаявся. Пояснив, що автомобіль занесло і він втратив контроль над ним. Також зазначив, що сплатив батькам загиблої по 100 тис. грн компенсації за моральну шкоду, а її чоловіку – 160 тис. грн. Просив не позбавляти його волі, оскільки має намір працювати та відшкодовувати потерпілим гроші й надалі.

Суддя Галина Подіновська визнала Сергія Березу винним за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) й призначила два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.