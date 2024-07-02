Підозрюваного затримали під час отримання грошей від ухилянтів

Правоохоронці затримали 20-річного жителя Рівненського району, який за винагороду пообіцяв трьом чоловікам організувати втечу до Румунії. Про це 2 липня повідомили у поліції області.

За даними правоохоронців, підозрюваний домовився з трьома жителями Рівненщини про трансфер до прикордонної зони на території Чернівецької області та детальні консультації щодо маршруту та особливостей перетину кордону поза офіційними пунктами пропуску. Чоловік планував перевозити ухилянтів групами, а за свої послуги брав від 3300 до 3600 євро.

«Ділка затримали 13 червня під час отримання грошей від охочих покинути країну у незаконний спосіб. Слідчі провели ряд обшуків за місцем проживання та у транспортному засобі 20-річного фігуранта, під час яких вилучили документи, банківські картки, понад 10 тис. доларів і понад 7 тис. євро, мобільний телефон та автомобіль», – повідомляють у поліції.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за фактом незакінченого замаху на незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст.15, ч. 3 ст. 332 ККУ), а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 484 тис. грн, яку зловмисник уже сплатив.

За скоєне жителю Рівненщини загрожує від семи до дев'яти років ув'язнення.