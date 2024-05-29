Одного з підозрюваних співробітники СБУ затримали на отриманні хабара

Правоохоронці викрили двох жителів Рівненщини, які за 7000 доларів допомагали чоловікам ухилитися від мобілізації. Зловмисники обіцяли вплинути на членів військово-лікарської комісії, аби ті визнали їхніх «клієнтів» непридатним до служби. Про це 29 травня повідомили в СБУ.

За даними слідства, у січні цього року жителі міста Дубно 46 і 38 років вступили у злочинну змову та пообіцяли військовозобов’язаним допомогти уникнути служби в ЗСУ.

«Зловмисники, будучи у змові із працівниками приватних і комунальних медичних установ Рівненської області, спершу оформляли чоловікам лікування в стаціонарі. Згодом допомагали їм отримати виписки із фіктивними діагнозами та направляли їх на проходження ВЛК, члени якої мали визнати ухилянтів непридатним до військової служби за станом здоров’я», – повідомляють правоохоронці.

Співробітники СБУ затримали 46-річного дубенчанина під час отримання чергової частини неправомірної вигоди - 3000 доларів. Наразі обом підозрюваним вже обрали запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

Слідчі оголосили двом спільникам про підозру в отриманні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). За скоєне їм загрожує штраф або позбавлення волі до п’яти років.