Вбивство трапилося під час конфлікту

21-річного мешканця Львівщини засудили до 7,5 років позбавлення волі. Суд визнав винним Василя Пелиха в умисному вбивстві 51-річного чоловіка. Про це у п’ятницю, 22 грудня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Інцидент трапився у травні 2023 року в одному із сіл Львівського району. У той день чоловіки розпивали алкогольні напої у будинку потерпілого. Під час застілля між ними виник конфлікт. Засуджений почав бити кулаками по голові 51-річного власника будинку. Після чого потерпілий впав на підлогу, а засуджений взяв в руки кухонний ніж та наніс йому ще кілька ударів в шию. Від отриманих травм останній помер на місці.

Як раніше писав ZAXID.NET, 21-річний хлопець вбив свого хрещеного батька. У поліції тоді підтвердили родинні зв'язки чоловіків.

Суд визнав винним 21-річного Василя Пелиха в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначили покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі. Наразі засуджений перебуває під вартою.