Підозрюваного затримали під час отримання грошей від клієнта

Правоохоронці викрили 21-річного жителя Хмельниччини на незаконному переправленні військовозобовʼязаних через кордон. За скоєне йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомили 4 вересня у поліції області.

За даними слідства, 21-річний мешканець Славути, який раніше був судимий за незаконний обіг наркотиків, опублікував в одній із соціальних мереж оголошення про надання послуг з переправлення чоловіків призовного віку через кордон поза межами офіційних пунктів пропуску. Свої послуги він оцінив у 9000 доларів.

Правоохоронці затримали зловмисника одразу після того, як він отримав гроші від одного з клієнтів.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає від семи до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.