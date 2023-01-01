Росіяни обстріляли ракетами Хмельницький 31 грудня

У лікарні померла 22-річна мешканка Хмельницького, яка отримала поранення під час ракетного удару 31 грудня. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

Нагадаємо, 31 грудня росіяни завдали ракетного удару на територію Хмельницького. Одна з ракет влучила в військовий об'єкт, інша – в АЗС. Окрім того, пошкоджено 8 автомобілів, 13 житлових будинків, складські приміщення. Внаслідок ракетних ударів госпіталізували 8 цивільних, серед яких була 22-річна дівчина у важкому стані.

Зранку неділі, 1 січня, голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що поранена 22-річна дівчина померла внаслідок отриманих травм.

Додамо, що 31 грудня росіяни атакували одразу кілька областей України.У Києві від ракетного обстрілу загинув літній чоловік, ще 22 людини отримали поранення.