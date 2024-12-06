Фіктивне подружжя викрили у пункті пропуску «Краківець»

На кордоні з Польщею, у пункті пропуску «Краківець», прикордонники виявили псевдоподружжя – жителів Тернопільщини та Івано-Франківщини. Про це у п’ятницю, 6 грудня, повідомили у Держприкордонслужбі.

25-річний чоловік із Тернопільщини уклав шлюб із 20-річною жителькою Івано-Франківщини, яка має II групу інвалідності. Під час спілкування з прикордонниками, вони повідомили, що подорожують з туристичною метою. Однак згодом з’ясувалося, що жінка – дівчина друга чоловіка, а його справжня обраниця залишилася в Україні.

Оперативники 7 прикордонного Карпатського загону скерували до поліції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею 332 Кримінального кодексу України («Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»).