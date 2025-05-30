Організатором схеми виявився 26-річний львів'янин

Поліцейські затримали 26-річного львів’янина за незаконне переправлення через кордон. Переправник обіцяв влаштувати ухилянта водієм у компанію, що займається перевезенням гуманітарної допомоги.

Як повідомили у п’ятницю, 30 травня, у поліції та прокуратурі Львівщини, 26-річний львів’янин обіцяв за гроші виготовити документи для виїзду за кордон. Зокрема, йшлося про працевлаштування водієм в організацію, яка займається волонтерською діяльністю. У подальшому це дозволило б чоловіку призовного віку виїхати за межі України другим водієм вантажівки.

«Для того, щоб впевнитися, що клієнт не співпрацює з правоохоронцями, першу частину обумовленої суми підозрюваний взяв лише після того, як валюта клієнта була при фігурантові обміняна на гривні в обміннику. Другу частину коштів він, відповідно до попередньої домовленості, отримав уже на банківську карту», – повідомили в прокуратурі.

Затриманому повідомили про підозру за організацію та сприяння в незаконному переправленні через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна.