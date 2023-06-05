Чоловік раптово вибіг на колії перед поїздом «Львів-Ходорів»

У понеділок, 5 червня, на залізничному переїзді на Сихові у Львові поїзд здійснив наїзд на чоловіка, який раптово вибіг на колії. Загиблим виявився 26-річний студент львівського вишу.

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської міськради, трагічний інцидент трапився близько 6:45 ранку на залізничному переїзді на вул. Рахівська-Зубрівська у Сихівському районі. Поїзд наїхав на 26-річного чоловіка, постраждалий загинув на місці.

За даними поліції Львівщини, чоловік раптово вибіг на колії перед потягом сполученням «Львів-Ходорів» та потрапив під колеса. Загиблим виявився 26-річний житель Тернополя, який навчався в одному з львівських вишів.

За фактом трагедії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч.3 ст.276 ККУ). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.