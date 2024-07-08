Уродженець Донеччини намагався виїхати в Польщу, однак отримав відмову

Львівські прикордонники відмовилися пропустити за кордон 27-річного мешканця, який не мав підстав для виїзду. Після цього він зателефонував у поліцію і заявив про вимагання в нього 2 тис. євро хабара.

Як розповіли в Західному регіональному управлінні ДПСУ, 27-річний уродженець Донеччини намагався перетнути кордон в пункті пропуску «Мостиська» потягом Київ-Перемишль, супроводжуючи особу, яка потребує стороннього догляду. Мандрівник не мав необхідних документів, тому отримав відмову від представників Держприкордонслужби. У відповідь на це чоловік здійснив завідомо неправдивий виклик співробітників Національної поліції, звинувативши прикордонників у вимаганні 2000 євро за дозвіл виїхати у Польщу.

«Поліцейським наклепник пояснив, що прикордонники у нього не вимагали грошей, а телефонував він з метою дискредитації охоронців кордону», – зазначили в ДПСУ.

На чоловіка склали постанову за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб (ст. 183 КУпАП), за що передбачений штраф у розмірі 850 грн.