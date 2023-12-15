Прокуратура вилучила медичну документацію та планує опитати свідків

28-річна громадянка України померла після пологів у лікарні містечка Кротошин, що знаходиться у Великопольському воєводстві у південно-західній частині Польщі. Як повідомляє польський новинний сайт wlkp24, справою зайнялася місцева прокуратура, яка вивчає обставини та причини цієї трагедії.

За словами представників прокуратури, 28-річна вагітна жінка звернулася до лікарні в Кротошині зі скаргами на самопочуття. Тоді лікарі вирішили зробити кесарів розтин. Після народження дитини її доставили до неонатологічного відділення лікарні в Оструві-Велькопольському. Стан жінки продовжував погіршуватися і 13 грудня жінка померла.

За рішенням прокуратури тіло жінки вилучено для проведення експертизи, яку проведуть у понеділок в Інституті судової медицини в Познані.

«Розтин має на меті зробити прямі висновки щодо стану здоров’я жінки та причини смерті», – повідомив прес-секретар окружної прокуратури в Оструві-Велькопольському Мацей Мелер.

Також прокуратура вилучила медичну документацію та планує опитати свідків. Розслідування ще триває.