Водій Honda збив пішохода, який переходив дорогу

У середу ввечері, 18 травня, на трасі «Тернопіль-Львів-Рава Руська» неподалік міста Винники 28-річний водій автомобіля Honda на смерть збив пішохода.

За даними поліції Львівщини, 28-річний водій автомобіля Honda, житель міста Перемишляни, скоїв наїзд на 57-річного мешканця міста Золочів Львівської області, який переходив проїжджу частину. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.