Солдата затримали під час одержання грошей

На Львівщині поліцейські затримали 28-річного військового за переправлення ухилянта за кордон поза межами пункту пропуску. За свої послуги солдат отримав 3 тис. доларів.

Як розповіли у спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, за 3 тис. доларів підозрюваний влаштував для військовозобов’язаного перетин кордону до Польщі поза межами пунктів пропуску.

«Встановлено, що він доправив клієнта до прикордонного населеного пункту та вказав напрямок руху через ліс. Крім цього, запевнив, що по той бік кордону його зустрінуть», – розповіли в прокуратурі.

Військовослужбовець за 3 тис. доларів організував переправлення ухилянта за кордон

Переправника затримали, ним виявився звичайний солдат. Йому загрожує кримінальна відповідальність за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна. Правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми осіб.

У той час на ухилянта склали протокол про адміністративне правопорушення.