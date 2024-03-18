Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої

На Львівщині правоохоронці викрили і затримали 29-річного чоловіка, який намагався підкупити прикордонника, щоб незаконно виїхати за кордон. Про це у понеділок, 18 березня, повідомили у поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, 14 березня у пункті пропуску «Шегині» 29-річний львів’янин запропонував та передав інспектору прикордонної служби 9 тис. доларів, щоб той посприяв йому, а в подальшому ще й його родичу, в незаконному перетині кордону України з Республікою Польща.

Як уточнили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, загалом підозрюваний пообіцяв посадовцю 14 тис. доларів. Прикордонник повідомив про пропозицію хабара правоохоронців, тож ухилянта затримали під час передачі 9 тис. доларів, з яких 2 тис. – аванс за родича.

Військовозобов’язаного жителя Львова викрили слідчі управління поліції Львівщини спільно з прикордонниками, оперативниками СБУ, за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває. Наразі затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення майже 170 тис. грн застави.