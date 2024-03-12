Внаслідок ДТП водій Dacia Duster отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у реанімацію

На трасі неподалік міста Сколе на Львівщині трапилось зіткнення двох автомобілів: 38-річний водій кросовера потрапив у реанімацію. Про це повідомила Нацполіція Львівщини вранці 12 березня.

Як вказано у повідомленні, аварія трапилась 11 березня близько 16:00 на автодорозі Київ – Чоп неподалік села Нижня Стинава, що поблизу міста Сколе. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Dacia Duster, яким керував 38-річний киянин, та Ford Focus під керуванням 30-річного жителя Стрия.

Внаслідок ДТП водій Dacia Duster отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у реанімацію. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.