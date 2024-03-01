Галицький районний суд Львова закрив справу про нетверезе водіння громадянина Туреччини Кемала Кьоксала. Перевірка на алкотестері підтвердила, що іноземець був за кермом нетверезий, але його не забезпечили перекладачем.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у лютому 2024 року, громадянин Туреччини Кемал Кьоксал під час комендантської години (приблизно о 00:10) 7 січня їхав на автомобілі BMW X5 по проспекту Свободи у центрі Львова. Його зупинила поліція та виявила ознаки алкогольного сп’яніння, водій погодився пройти перевірку на драгері, яка показала 0,64 проміле алкоголю.

На засідання суду іноземець не прийшов, але його адвокат заперечив факт вчинення адмінправопорушення його клієнтом. За словами захисника, Кемал Кьоксал є громадянином Туреччини, він базово розуміє українську мову, але не володіє юридичною термінологією. Адвокат наголосив, що поліцейські не залучили перекладача та не змогли пояснити зрозумілою для нього мовою причину зупинки та його права, позбавили можливості висловити зауваження та скористатись послугами адвоката.

Справу розглянула суддя Христина Мисько, яка дослідила усі матеріали, погодилась з аргументами адвоката та закрила справу про нетверезе водіння громадянина Туреччини. Постанову ще можна оскаржити.