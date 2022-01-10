Лікарі в Теребовлянській лікарні були шоковані, коли на рентгені побачили крововилив в мозок та перелом черепа

В Теребовлі на Тернопільщині 33-річний чоловік 9 днів пролежав вдома з крововиливом в мозку та переломом черепа. Постраждалий попросив дружину викликати швидку допомогу через те, що вже не в змозі був терпіти головний біль. Медики з'ясували, що травму він отримав, коли його побив знайомий, і повідомили про подію в поліцію.

В лікарню 33-річний мешканець Теребовлянського району потрапив з сильними головними болями. Чоловіка в медустанову привезла швидка допомога, яка приїхала на виклик дружини. Лікарі провели необхідні обстеження і одразу ж відправили пацієнта в реанімаційне відділення. Рентген голови потерпілого показав, що в нього чималий крововилив в мозку та перелом черепа. Такі травми серйозно загрожували його життю.

Чоловік розповів поліцейським, що ймовірно ушкодження він отримав ще напередодні Нового року. «31 грудня до потерпілого прийшов знайомий. Між чоловіками виник конфлікт і гість схопив палицю й кілька разів вдарив нею господаря по голові. Чоловік втратив свідомість, але ні медиків, ні поліцію не викликав», – розповів начальник відділення поліції №3 Теребовлі Андрій Купчак.

Правоохоронці встановили особу нападника. Ним виявився раніше судимий 28-річний уродженець Закарпаття. Чоловік вже притягувався до відповідальності за тілесні ушкодження. Також наразі в Теребовлянському суді розглядається справа, згідно з якою закарпатець напав та погрожував працівнику поліції.

Факт побиття 33-річного чоловіка і спричинення йому важких тілесних ушкоджень працівники поліції внесли в ЄРДР згідно із ст. 121 ККУ (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Триває розслідування.