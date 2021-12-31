У Запорізькій обласній дитячій лікарні ввечері в четвер, 30 грудня, померла дворічна дитина. Згодом після смерті дитини її батьки і загалом «ще з десяток людей» побили педіатра та двох медбратів і ліфтерку.

Речниця запорізької поліції Олена Лебединська повідомила в коментарі «Суспільному», що жінка, яка перебувала у приймальному відділенні обласної дитячої лікарні зателефонувала на 102, стверджуючи, що її малюк 2019 року народження помер через те, що лікар не надав йому відповідну допомогу. Хлопчик мав серцево-судинні захворювання і перебував на лікуванні із 24 грудня.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ознаками статті про «Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого» ККУ. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування, призначено судово-медичну та інші експертизи.

«З приводу того, що мама вважає неправомірними дії лікаря – це її право так вважати. Тіло дитини було доставлено на судову експертизу і після проведення експертизи буде зрозуміло, хто винен», – заявив журналістам директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко.

За його словами, з десяток людей (у тому числі батьки померлої дитини) увірвалися до реанімації та побили чергового педіатра, якого вони вважають винним.

«Людина перебувала на своєму робочому місці, його вдарили в обличчя, звалили на підлогу та били ногами», – сказав він.

Борзенко додав, що нападники також побили двох медбратів та ліфтерку. У лікарню викликали поліцію. Правоохоронці внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями «Хуліганство» та «Погроза вбивством» ККУ.