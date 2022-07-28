У Тернополі 35-річний чоловік побив муніципального інспектора, який виписав штраф за неправильне паркування. Спершу він розпочав словесну сварку з працівником інспекції, а тоді завдав йому декількох ударів. За скоєне порушнику загрожує до п'яти років обмеження волі.

Про інцидент стало відомо в четвер, 28 липня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. На перехресті вулиць Опільського-Качали працівники муніципальної інспекції виписали адмінпротокол щодо порушень правил паркування.

«У той момент, коли вони оформляли документ, до них з автівки вийшли син та батько й почали сперечатися. Вони не погоджувалися зі штрафом. Словесний конфлікт переріс у бійку. Син кілька разів вдарив муніципального інспектора. Потерпілий викликав поліцію», – йдеться у повідомленні.

Порушнику оголосили підозру за ч.2 ст. 350 ККУ (умисне нанесення побоїв службовій особі). У разі доведення вини йому загрожує від трьох до п'яти років обмеження волі. У поліції додають, що винуватість чоловіка підтверджується свідченнями очевидців та відео з камер спостереження, але остаточне рішення прийматиме суд.