Під час переїзду річки Стрий втонув автомобіль Opel Monterey

У неділю, 4 квітня, близько 19:00, рятувальники витягли з річки Стрий позашляховик Opel Monterey, власник якого намагався переїхати річку вбрід. Водій втопив авто напередодні, у суботу, але лише через добу рятувальники змогли його дістати. Як пояснили ZAXID.NET у прес-службі ДСНС, швидше дістати машину не могли, бо вона втонула повністю і була досить глибоко і довелось чекати поки вода спаде.

Інцидент трапився у селі Верхнє Синьовидне. 37-річний водій намагався переїхати річку Стрий вбрід. Для цього чоловік вибрав мілке місце, але у той час була сильна течія і машину віднесло водою на глибину. Водієві вдалося самому вибратися з авто і дістатись берега. А от Opel Monterey втонув повністю, рятувальники змогли витягти його лише наступного дня.

П'ятеро рятувальників упродовж трьох годин діставали машину за допомогою альпіністьського спорядження. Машину зафіксували буксирувальним тросом до лебідки вантажівки ЗІЛ-131.