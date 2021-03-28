Під час обрізання гілок у чоловіка заплуталася мотузка, до якої він прикріпився карабіном

У суботу, 27 березня, до рятувальників ДСНС надійшов виклик про те, що у містечку Рудки на Самбірщині чоловік не може сам злізти з дерева. Рятувальники негайно виїхали на виклик, адже чоловік застряг на дванадцятиметровій висоті.

Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі ДСНС, 38-річний мешканець Рудок, вранці поліз обрізати гілки на дереві. Чоловік закріпився карабіном до мотузки і заліз на верхівку дерева.

Під час обрізання гілок карабін перекрутився, мотузка заплуталася і чоловік сам не зміг вивільнитися і злізти з дерева.

Його дружина негайно викликала рятувальників, адже висота на якій застряг чоловік була приблизно дванадцять метрів.

Рятувальники за допомогою висувної драбини та мотузки зняли чоловіка з дерева, він відмовився від госпіталізації.