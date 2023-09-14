На Волині поліція затримала чоловіка, який заманив знайому в будинок, побив і вчинив над нею сексуальне насильство. За скоєне зловмиснику загрожує максимум десять років тюрми.

Як повідомила прес-служба прокуратури Волині, злочин 38-річний мешканець одного з сіл Камінь-Каширського району вчинив 4 вересня.

«Нетверезий чоловік під приводом повернення боргу покликав знайому до себе додому, побив її, замкнув у хаті, відібрав і спалив її закордонний паспорт та кілька разів упродовж дня ґвалтував», – йдеться у повідомленні.

Згодом зловмисника затримали правоохоронці. Йому вручили підозри за ч.1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження), ч.3 ст. 357 ККУ (викрадення паспорта), ч.1 та ч.2 ст. 152 ККУ (зґвалтування) та ч.1 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі людини).

Зауважимо, що у разі доведення вини чоловікові загрожує до десяти років ув'язнення. Відомо, що суд вже обрав йому запобіжний захід: підозрюваний перебуватиме під цілободовим домашнім арештом.