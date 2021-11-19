Автомобіль з'їхав в кювет і перекинувся

У четвер, 18 листопада, на трасі Київ-Чоп поблизу Стрия 39-річна водійка Mitsubishi Colt на швидкості з’їхала в кювет, де автомобіль перекинувся.

У Стрийському управлінні ДСНС розповіли, що аварія сталася увечері близько 17:30 на трасі у селі Дуліби, що за шість кілометрів від Стрия. Водійка автомобіля Mitsubishi Colt не впоралась з керуванням та з`їхала у кювет і перекинулась. На місце аварії залучали рятувальників.

У патрульній поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що за кермом була 39-річна мешканка Стрийського району. Після ДТП її госпіталізували до лікарні. За попередніми даними, у неї травми середньої важкості.

Причину аварії встановлюватимуть слідчі.