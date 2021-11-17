На Львівщині під колесами автомобіля Citroën загинув 48-річний велосипедист

У Стрийському районі на Львівщині під колесами автомобіля загинув 48-річний велосипедист. Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 16 листопада, о 19:40 на автодорозі Пісочна – Дрогобич у с. Рудники. За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, автомобіль Citroën збив велосипедиста. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Загиблий – мешканець с. Рудники 1973 року народження.

За кермом автомобіля Citroën був мешканець с. Розвадів Стрийського району 1995 року народження.

Обставини події встановлює поліція.

До слова, за інформацією поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 46 дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок ДТП одна людина загинула.