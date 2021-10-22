Наразі особу загиблого встановлюють

У Червоноградському районі автомобіль ВАЗ на смерть збив велосипедиста. Дорожньо-транспортна пригода сталася у четвер, 21 жовтня, о 18:50 на автодорозі сполученням Жовква – Ковель.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, автомобіль ВАЗ 21063 збив чоловіка в селищі Гірник Червоноградського району. Від отриманих травм він помер на місці події.

У поліції розповіли, що наразі особу загиблого встановлюють.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ 21063, 37-річний житель Червонограда здійснив наїзд на велосипедиста, який від отриманих травм помер на місці події», – повідомили у поліції.

Автомобіль ВАЗ 21063 збив велосипедиста в селищі Гірник

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

До слова, як повідомили у поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 79 дорожньо-транспортних пригод. Унаслідок ДТП одна особа загинула, троє отримали травми.