Львів'янин вбив жінку під час сварки у квартирі на вул. Мечникова

У Львові поліцейські затримали 44-річного мешканця, підозрюваного в нанесенні смертельних травм 47-річній співмешканці. Тіло жінки знайшли у квартирі на вул. Мечникова 9 квітня.

Як повідомили в поліції Львівщини, трагічний інцидент стався 8 квітня. Між 44-річним господарем квартири та його 47-річною співмешканкою виник раптовий конфлікт, під час якого підозрюваний завдав жінці тілесні ушкодження, що спричинили її смерть. Наступного дня до поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі знайшли тіло з ознаками насильницької смерті. Причину конфлікту між співмешканцями в поліції не розголошують.

Зловмисника затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч.2 ст.121 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до 10 років.