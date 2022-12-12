Затриманому 44-річному мешканцю села загрожує вісім років тюрми за побиття знайомого

У суботу, 10 грудня, у селі Зарічне на Жидачівщині 44-річний чоловік жорстоко побив свого 46-річного знайомого. Постраждалого госпіталізували з тяжкими травмами голови та переломами, а винуватцю загрожує вісім років тюрми.

За даними поліції Львівщини, інцидент трапився в суботу ввечері у Стрийському районі. Двоє мешканців села, віком 44 і 46 років, прийшли в гості до свого знайомого. Там між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший побив старшого, завдавши йому важких тілесних ушкоджень.

Попередньо відомо, що медики діагностували в постраждалого, зокрема, закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та переломи ребер.

За фактом інциденту поліцейські відкрили кримінальне провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження (ч.1 ст.121 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Правоохоронці не розголошують назву села, де стався інцидент. За даними ZAXID.NET, подія відбулася в селі Зарічне Стрийського району (колишній Жидачівський район).