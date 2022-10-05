Вранці у середу, 5 жовтня, у Дрогобичі трапилась пожежа у житловому будинку. Під час ліквідації займання рятувальники виявили у одній з квартир тіло 49-річного чоловіка.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, о 05:00 до них надійшло повідомлення про пожежу в Дрогобичі на вул. Андрія Скрипника. Вона виникла в одноповерховому двохквартирному цегляному житловому будинку.

Займання повністю ліквідували за годину, на місці пожежі у одній з квартир рятувальники виявили тіло чоловіка 1973 року народження. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 30 м2, дах на площі 40 м2, перекриття на площі 30 м2, пошкоджено стіни на площі 80 м2.

До ліквідації пожежі було залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.