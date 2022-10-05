Унаслідок пожежі згоріло житло, автомобіль, вогонь також перекинувся на сусідній будинок

У ніч на середу, 5 жовтня, у селі Волиця, що неподалік кордону з Польщею, трапилась масштабна пожежа у житловому будинку, яку гасили 48 рятувальників. Унаслідок пожежі згоріло житло, автомобіль, вогонь також перекинувся на сусідній будинок.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, о 00:48 до них надійшло повідомлення про пожежу в с. Волиця на вул. Богуна 21, в двохповерховому дерев'яному житловому будинку, розміром 15×10 м. Пожежу ліквідовували близько трьох годин.

Вогнем знищено дах на площі 150 м2, дві житлові кімнати на площі 20 м2 та 30 м2, автомобіль «Jeep» та пошкоджено коридор на площі 10 м2. Знищено дах та дерев'яне перекриття на площі 10 м2 в сусідньому двохповерховому цегляному житловому будинку, розміром 20×10 м. Врятовано два житлових будинки, три автомобілі та мотоцикл.

До ліквідації пожежі було залучено 48 рятувальники та 10 одиниць спецтехніки. Внаслідок займання ніхто не постраждав.