Нападника затримала поліція

У вівторок, 18 лютого, у селі Опака Східницької на Львівщині під час сварки місцевий мешканець покалічив сокирою знайомого. Постраждалий перебуває в реанімації у важкому стані.

За даними поліції Львівщини, інцидент стався увечері близько 21:30. Між 49-річним місцевим мешканцем та його 61-річним гостем, також мешканцем села, виник конфлікт, під час якого молодший з чоловіків завдав старшому численних ударів по голові та інших частинах тіла, а також завдав удар сокирою по правій руці. Зараз травмований перебуває у реанімації.

Поліцейські розшукали та затримали нападника. Слідчі повідомили йому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч.1 ст.121 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. За інформацією ZAXID.NET, трагічний інцидент стався у селі Опака Східницької громади.