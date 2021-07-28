У вівторок, 27 липня, у річці Стрий втонув 50-річний чоловік, його тіло витягнули на берег рятувальники. Про це повідомляє департамент цивільного захисту ЛОДА.

Як вказано у повідомленні, приблизно о 19:45, у с. Дуліби (Грабовецько-Дулібська ТГ) Стрийського району у річці Стрий було виявлено тіло мешканця м. Калуш Івано-Франківської області 1971 року народження.

Рятувальники витягнули тіло чоловіка та берег, на місці також працювала поліція.