Чоловіка затримали під час одержання визначеної суми грошей

54-річний мешканець Шептицького обіцяв допомогти військовозобов’язаному чоловіку отримати інвалідність для подальшого виїзду за кордон. Підозрюваний запевняв свого клієнта, що має вплив на новостоврені експертні комісії. Про це у понеділок, 13 січня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, підозрюваний за гроші організував схему нелегального перетину кордону військовозобов’язаним. 54-річний мешканець Шептицького обіцяв чоловіку, який підлягає мобілізації, допомогу в оформленні групи інвалідності.

«Зокрема, підозрюваний запевняв клієнта, що за його сприяння новостворена експертна комісія оцінювання повсякденного функціонування прийме позитивне рішення щодо присвоєння такого статусу. Надалі це надасть можливість безперешкодно на законних підставах виїхати за межі України», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Як уточнили в управлінні СБУ у Львівській області, військовозобов’язаному мали призначити ІІІ групу інвалідності.

Свої послуги підозрюваний оцінив у 2 500 доларів. Чоловіка затримали під час одержання визначеної суми грошей. Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили та вилучили майже 30 тис. доларів, 11 тис. євро, медичну документацію та інші речові докази.

Усі фото Львівської обласної прокуратури

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, а також оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України з наданням порад, вказівок, вчинена за попередньою змовою групою осіб). 54-річному мешканцю Шептицького загрожує до дев’яти років тюрми з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи.