Автокран впав на 57-річного водія

57-річий робітник загинув внаслідок падіння автокрана на околиці Дрогобича. Нещасний випадок стався у середу, 1 березня, під час розвантаження деревини. Автокран впав на водія, коли той вийшов з кабіни. Врятувати чоловіка не вдалося, від отриманих травм він загинув на місці.

Близько 13:20 на надзвичайників у Дрогобичі надійшло повідомлення, що на території одного підприємства на вул. О.Дяківа терміново потрібна допомога.

«З’ясувалось, під час розвантаження дерев’яних колод перекинувся автокран ЗІЛ-130. Внаслідок чого було затиснено водія, 1965 року народження. Від отриманих травм чоловік помер на місці події», – повідомили у прес-службі ДСНС

Рятувальники витягли тіло загиблого чоловіка, а поліція розпочала слідство.