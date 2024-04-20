Вказівки з навігації та поради, як незаконно потрапити до Молдови, львів'янин отримував через один з Telegram-каналів

На Одещині прикордонники врятували 59-річного львів’янина, який під час втечі до Молдови зломив ногу. Про це у суботу, 20 квітня, повідомили у Держприкордонслужбі України.

На телефонну «гарячу лінію» ДПСУ звернулася жінка та повідомила, що її колишній чоловік намагався у незаконний спосіб потрапити в Молдову, проте травмувався та потребує допомоги.

«Під час розмови прикордонники з’ясували, що 59-річний львів’янин зателефонував колишній дружині та розповів, що під час спроби незаконно перетнути українсько-молдовський кордон він зламав ногу, не може рухатися, близько чотирьох годин перебуває просто неба, змок та дуже змерз», – повідомили деталі у Держприкордонслужбі.

Отримавши координати місця перебування чоловіка, прикордонники Подільського загону негайно вирушили на пошуки, залучили службового собаку, а також підняли квадрокоптер з тепловізійною камерою. 59-річного львів’янина прикордонники незабаром віднайшли неподалік села Новокрасне Роздільнянського району Одеської області, надали йому домедичну допомогу, доставили до підрозділу та викликали швидку допомогу.

Чоловік розповів, що вказівки з навігації та поради, як незаконно потрапити до Молдови, отримував через один з Telegram-каналів. За такі онлайн-консультації він заплатив 4 тис. доларів.

Прикордонники притягнули 59-річного львів’янина до адміністративної відповідальності за ст. 202 КУпАП, на нього наклали штраф у розмірі 1700 грн, а також склали адмінпротокол за ч.1 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу скерували до суду.