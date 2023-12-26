Чоловік організував щонайменше чотирьом військовозобов’язаним громадянам України переправлення через державний кордон

На Львівщині правоохоронці викрили 64-річного чоловіка, який організував незаконний перетин кордону щонайменше чотирьом ухилянтам. Про це у вівторок, 26 грудня, повідомили у поліції Львівської області.

«Львів’янина віком 64 роки, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, викрили оперативники управління міграційної поліції у Львівській області спільно з слідчими Самбірського районного відділу поліції та військовослужбовцями сьомого прикордонного загону Державної прикордонної служби України, за процесуального керівництва Самбірської окружної прокуратури, під час проведення спецоперації “Мігрант”», – йдеться в повідомленні поліції.

Встановлено, що чоловік організував щонайменше чотирьом військовозобов’язаним громадянам України переправлення через державний кордон. Зокрема, підозрюваний інструктував своїх клієнтів, забезпечував їхню доставку до кордону України з Республікою Польща, тимчасове проживання, а також надавав послуги з перевезення.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.