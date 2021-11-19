Рятувальники та поліцейські заходили у квартиру через вікно

У четвер, 18 листопада, у Стрию на Львівщині у квартирі знайшли мертвою 65-річну місцеву мешканку, яка тривалий час не виходила на зв’язок.

У ДСНС Львівщини розповіли, що в квартирі на вул. Шевченка, 48 у Стрию знайшли мертвою власницю помешкання. Сусіди повідомили, що жінка довший час не виходила на зв’язок і не відчиняла двері.

Рятувальники за допомогою висувної драбини відчинили вікно та забезпечили доступ у квартиру працівникам поліції.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що, за попередніми даними, на тілі жінки не виявлено ознак насильницької смерті. Причину смерті, а також те, скільки часу тіло жінки пролежало в квартирі, встановлять експерти.