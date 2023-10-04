На Волині госпіталізували 69-річного чоловіка, який випадково порізав обличчя бензопилою. Інцидент стався з необережності потерпілого, який під час робіт впустив інструмент.

Як повідомив у коментарі ZAXID.NET завідувач центральної оперативної диспетчерської екстреної медичної допомоги Станіслав Ліннік, нещасний випадок стався у вівторок, 3 жовтня, у селі Журавець Затурцівської громади.

«Чоловік працював з бензопилою, тримаючи її вище себе. Але під час робіт з необережності впустив інструмент, і він впав йому на обличчя», – розповів Станіслав Ліннік.

На місце викликали бригаду «швидкої». Постраждалого із різаними ранами обличчя доправили у Волинську обласну лікарню. Додамо, що попередньо медики бригади екстреної допомоги оцінили стан потерпілого як середньої важкості.