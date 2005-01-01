78 львівських педагогів отримають по ₴5 тис. премії за внесок у розвиток інклюзивного навчання

У Львові відбулася зустріч із педагогами

У четвер, 14 червня, відбулася мотиваційна зустріч педагогів шкіл Львова, які займаються інклюзією, на тему «Школа для всіх». 78 педагогів отримають від міста премії по 5 тис. грн за сумлінну працю та внесок у розвиток інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

«Ви маєте покликання служити і бути разом із людьми. Це є щось особливе. Час змінюється, треба бути завжди креативним, знаходити нові ідеї. Велика вам подяка і уклін за вашу працю. Всім вчителям, які займаються інклюзією, місто дасть премії по 5 тис. грн», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Мета зустрічі, яка відбулася на території Fest republic, – мотивація педагогічних працівників, які працюють в інклюзивних класах, можливість поспілкуватись між собою та з легкістю поговорити про страхи та проблеми, з якими щоденно стикаються такі школи.

Організатори кажуть: «Необхідно мотивувати людей, які навчають дітей з особливими освітніми потребами разом із нормотиповими дітьми. Щоденно вони стикаються з масою проблем, проте результати того варті. Ми впевнені, що подяка колективу школи від міського голови зможе змотивувати цих людей. У кінці серпня ми підготуємо ще одну зустріч для таких колективів, із метою обговорення найактуальніших питань щодо інклюзивної освіти та звісно нетворкінгу».

Усі фото прес-служби ЛМР

За словами Андрія Садового, у загальному бюджеті міста на освіту йде 32% фінансування. Також є кошти з бюджету розвитку.

«Ми у кожну школу закупили мультиборди і вчителі мені говорять, що треба ще. Думаю, ми попробуємо їх закупити в лізинг. Сьогодні треба робити максимум, що можливо. Освіта недоотримує надзвичайно великі кошти», — додав Андрій Садовий.

До слова, в рамках Кластеру освіти та креативності працює напрямок «Інклюзивне середовище», який має на меті допомогти суспільству зрозуміти потребу в інклюзії та сприйнятті «інакшості», як невід’ємного фактору креативного середовища.