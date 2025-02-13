18-річний В'ячеслав Зінченко під час засідання суду у четвер, 13 лютого 2025 року

У Шевченківському райсуді Львова, під час засідання 13 лютого у справі вбивства Ірини Фаріон, захисник підозрюваного В'ячеслава Зінченка Юрій Немировський розповів, що перевіряв правдивість фото зі справи через ChatGPT. Адвокат зазначив, що штучний інтелект вважає світлину відредагованою. Йдеться про фото підозрюваного, яке поширили поліцейські після вбивства Фаріон 19 липня. На фото зображений хлопець у повсякденному одязі, лижних окулярах та панамі.

«Я вирішив поспілкуватися зі штучним інтелектом і запустив цю фотографію із запитанням, чи є в цій фотографії ознаки фотошопу чи редагування. Ось що відповів мені чат GPT (перепрошую за російську, це мова оригіналу): "На карте градиентов отображены резкие изменения в пикселях"», – сказав Юрій Немировський.

Після зауваження представників потерпілої, що вони не розуміють російської, Немировський сказав, що перекладатиме й перейшов на українську. За словами адвоката, слідчі мають перевірити правдивість фото, оскільки незрозуміло, як воно потрапило до матеріалів слідства.

«Є різкі зміни в пікселях зображення. Такі зміни вказують на редагування. Безумовно, це не дослідження і жодним чином доказом не є, але це мотивація, щоб дослідити. Абсолютно незрозуміло з цієї фотографії, де її зробили. Йдеться не лише про вулицю Масарика, а й про місто, де зробили фото», – сказав Немировський.

Адвокат вважає, що Зінченка не викрили, а «призначили обвинуваченим». На думку Немировського, справа сфальсифікована.

Фото підозрюваного, яке у липні 2024 поширили поліцейські

Зазначимо, що також під час засідання 13 лютого Зінченко просив суд дозволити йому спілкуватися телефоном з батьком та отримати окрему камеру у СІЗО. Підозрюваний скаржився на сусідів-курців. Суд задовольнив клопотання про телефонні дзвінки батькові, але відмовився переводити Зінченка в окрему камеру. Суд до 26 лютого оголосив перерву у судових засіданнях. Згодом суд досліджуватиме письмові докази.

Нагадаємо, що під час попереднього судового засідання 13 січня суд призначив Зінченку додаткову охорону, оскільки адвокати заявляли про погрози вбивством. Через це на засідання 13 лютого підозрюваний прийшов у касці та бронежилеті. Зінченко перебуває у СІЗО без права сплатити заставу з 26 липня 2024 року.